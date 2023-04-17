Москалькова рассказала о демобилизации сотен резервистов

Омбудсмен Москалькова сообщила, что после жалоб были демобилизованы сотни резервистов

После рассмотрения жалоб россиян на неправомерный призыв по частичной мобилизации были демобилизованы сотни резервистов. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

Как сообщила Москалькова, всего были аннулированы решения по 245 резервистам.

При этом омбудсмен не уточнила, сколько всего обращений получила от россиян, и какой процент из них был удовлетворен.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В связи с ее проведением президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.

От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.