Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 17 апреля 2023Россия

Москалькова рассказала о демобилизации сотен резервистов

Омбудсмен Москалькова сообщила, что после жалоб были демобилизованы сотни резервистов

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

После рассмотрения жалоб россиян на неправомерный призыв по частичной мобилизации были демобилизованы сотни резервистов. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека при президенте Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.

Как сообщила Москалькова, всего были аннулированы решения по 245 резервистам.

При этом омбудсмен не уточнила, сколько всего обращений получила от россиян, и какой процент из них был удовлетворен.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В связи с ее проведением президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.

От мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых государственных сферах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Посла США пригласили в Госдуму для пояснений о биолабораториях
Годами лгавшим мужьям о желании иметь детей женщинам дали совет
Зверев объяснил обвинения в нечестной игре в адрес Медведева
Волочкова ответила на вопрос о переезде дочери
Россияне оценили новый образ певицы Валерии
Москалькова рассказала о демобилизации сотен резервистов
В Европе и Азии оказалось слишком много газа
В российском городе мужчина покусал людей из-за взглядов на мироустройство
В США испугались атак китайских хакеров из-за Тайваня
ФСБ пресекла деятельность планировавшего теракты главаря ИГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.