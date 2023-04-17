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15:39, 17 апреля 2023Моя страна

В Чечне открыли круглый небоскреб

Кадыров сообщил об открытии круглого небоскреба в Грозном

Кадр: телеграм-канал «Kadyrov_95»

В Чечне официально открыли круглый небоскреб — многоквартирный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями и одноуровневым автопаркингом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«Объект расположен в центре Грозного, на улице имени Сайпуддина Лорсанова. Он имеет очень необычную округлую форму. В 22-этажном доме расположены 233 квартиры – от однокомнатных до четырехкомнатных. Здесь же оборудована парковка на 34 машины. Кроме того, имеются и нежилые помещения для занятий бизнесом», — рассказал Кадыров.

Строительство началось в 2018 году, он был реализован за счет инвестиционных средств.

«Мы сделаем Грозный еще лучше, удобнее для жизни и красочнее. Поздравляю всех грозненцев с очередным великолепным подарком!» — отметил глава региона.

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Варвара Кошечкина
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