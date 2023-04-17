В Кремле высказались об исчезновении деклараций о доходах чиновников

Дмитрий Песков: удаление данных о доходах министерств не скажется на борьбе с коррупцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об удалении с сайтов российских ведомств деклараций о доходах и имуществе чиновников за прошлые годы, и подчеркнул, что на сайте Кремля вся информация осталась, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе на исчезновение деклараций обратили внимание сразу несколько СМИ. Например, в соответствующем разделе на сайте Минтранса исчезли декларации за последние 15 лет, а на сайте МИД больше нельзя найти данные за 2021 год.

За разъяснениями Песков посоветовал обращаться в сами ведомства. Он сказал, что сотрудники Кремля сдали декларации в срок, сейчас эти документы изучаются, но их публикация не предусмотрена.

Пресс-секретарь президента добавил, что решение не публиковать декларации чиновников не повлияет на уровень коррупции в России. По его словам, главное — что документы подаются, а все проверки организуются точно так же, как и раньше компетентным органом. Антикоррупционная работа в стране продолжается, подчеркнул Песков.

В декабре президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке публикации деклараций чиновников на время специальной военной операции (СВО). Песков позже уточнял, что мера касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон, согласно которому с 1 марта данные о доходах и имуществе депутатов и сенаторов публикуются в обобщенном виде без персональных данных.