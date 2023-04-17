Модель прошлась по улицам в прозрачном платье и без белья

Модель Джессика Гойкоэчеа появилась на публике в прозрачном платье и без нижнего белья

Испанская модель Джессика Гойкоэчеа появилась на публике в откровенном наряде и показала фотографии фанатам. Снимки опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя манекенщица прошлась по улицам города в платье цвета фуксии бренда Fanci Club, сквозь прозрачную ткань которого была видна ее обнаженная грудь. Стоимость вещи составляет 295 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей). На размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от нижнего белья. Из аксессуаров на ней — блестящие массивные серьги.

Волосы инфлюэнсер собрала в гладкий пучок и предпочла макияж в ярких оттенках. В качестве обуви она выбрала босоножки на каблуке в тон образа. Гойкоэчеа позировала перед фотографом на балконе отеля.

В марте бывшая солистка «Серебра» Ольга Серябкина также показала фигуру в прозрачном платье. 37-летняя певица поделилась серией снимков, на которых она позирует в прозрачном платье, оформленном вертикальными полосами. На размещенных кадрах видно, что сквозь ткань изделия просвечивает нижнее белье артистки.