Женщина уволилась из офиса и нашла призвание в создании контента для взрослых

Женщина уволилась с работы из-за стресса и начала зарабатывать на откровенных съемках

Пользовательница TikTok Лорен Элизабет уволилась с нелюбимой работы в офисе и, оставшись без денег, начала зарабатывать на откровенных съемках. Об этом сообщает The Sun.

Женщина в течение двух лет работала в офисе, где, по ее словам, испытывала сильный стресс. Руководитель был постоянно недоволен работой Элизабет, несмотря на ее старания. «Мне было так плохо. Я не спала, не ела, все время плакала и находилась в постоянном состояни истерики. Ничто из того, что я делала или пыталась сделать на этой работе, не помогало», — рассказывает она. Не вытерпев морального давления, женщина решила уволиться.

Элизабет осталась без стабильного заработка и начала ходить по собеседованиям, однако, по ее словам, предыдущий опыт нанес ей серьезную травму, и она больше не хотела связывать жизнь с офисной работой. «Я просто хотела быть счастливой и свободной. Я была готова попробовать то, что, возможно, выходило за рамки нормы», — сказала она. Именно тогда Элизабет нашла свое призвание в создании контента для взрослых.

Она зарегистрировалась на платформе OnlyFans по совету бывшего партнера и за несколько часов заработала 300 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей). Девушка продолжила публиковать эротический контент и спустя месяц получила 15 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей).

Теперь работа на платформе является ее главным источником дохода. За четыре года Элизабет добилась финансовой независимости и стала популярна в социальных сетях, где регулярно делится откровенными снимками с подписчиками.

Ранее сообщалось, что жительница Лондона Анжела Крикмор избавилась от лишнего веса, развелась с мужем и стала снимать видео для взрослых. Она утверждает, что любит наряжаться и чувствует себя женственной благодаря откровенным съемкам.

