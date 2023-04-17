В российском регионе сотрудника почты обвинили в хищении 41 миллиона рублей

В Якутии сотрудника почты обвинили в хищении 41 миллиона рублей

В Якутии руководителя группы расчета заработной платы якутского управления федеральной почтовой связи АО «Почты России» обвинили в хищении более 41 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС.

По версии следствия, сотрудник почты придумал схему незаконных начислений с помощью программного обеспечения и выписал себе многомиллионные выплаты.

Против фигуранта возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации лицом с использованием своего служебного положения, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, совершенные в особо крупном размере») УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде, похищенные деньги он потратил.

Ранее сообщалось, что в Саратове полицейские задержали 29 подозреваемых по делу об обмане ста бизнесменов.