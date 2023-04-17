Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» выкупит крупную сеть магазинов

Ретейлер Х5 Group выкупит волгоградские торговые сети «Покупочка» и «ПокупАлко»

Ретейлер Х5 Group выкупит компанию «Тамерлан», работающую в Южном федеральном округе России и Ставропольском крае, сообщила пресс-служба группы. Сделка прошла одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Волгоградская компания «Тамерлан» до 2011 года являлась одним из крупнейших франчайзи группы компаний X5 и развивала в регионах магазины «Пятерочка». Сейчас ей принадлежат сеть продуктовых магазинов «Покупочка», а также сеть дискаунтеров с расширенным ассортиментом алкоголя «ПокупАлко» и супермаркеты «Га-Га».

В результате сделки Х5 получит 295 магазинов суммарной торговой площадью 124,2 тысячи квадратных метров и права аренды на распределительный центр в Волгоградской области площадью 30 тысяч квадратных метров. Чтобы получить одобрение этой покупки регуляторами, X5 обязалась сократить в городах долю от общего объема оборота продовольственных товаров до 35 процентов. Кроме того, компания должна ограничить наценку на ряд социально значимых продуктов до пяти и десяти процентов.

В феврале X5 Group закрыл последний магазин «Карусель». Торговая сеть существовала 19 лет, причиной ее ликвидации стала изменившаяся ситуация на рынке: российский потребитель стал больше придерживаться «разумности выбора» и чаще покупать онлайн.