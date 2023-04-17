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14:32, 17 апреля 2023Россия

Авиация и артиллерия поразили позиции ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли убитыми более 70 солдат на краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 70 человек на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Позиции противника на территории Донецкой и Луганской народных республик поразили авиация и артиллерия группировки войск «Центр». Также по живой силе и технике ВСУ отработали расчеты тяжелых огнеметных систем, добавили в военном ведомстве.

В результате огневого воздействия на указанном направлении также уничтожена бронемашина противника и САУ «Гвоздика».

В то же время на купянском направлении российские войска уничтожили украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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