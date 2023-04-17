Российские войска уничтожили станции наведения целей П-18 и 36Д6 на купянском направлении

Российские войска уничтожили украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6 на купянском направлении. Об этом в понедельник, 17 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) были пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки противник потерял до 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация».

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили до десяти бойцов ВСУ и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» было нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.