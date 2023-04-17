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14:31, 17 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили станции наведения целей П-18 и 36Д6

Российские войска уничтожили станции наведения целей П-18 и 36Д6 на купянском направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские войска уничтожили украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6 на купянском направлении. Об этом в понедельник, 17 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Купьеваха Харьковской области уничтожены украинские радиолокационные станции кругового обзора и наведения целей П-18 и 36Д6», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка в Харьковской области, а также в районе Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) были пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки противник потерял до 35 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские войска уничтожили самоходную гаубицу «Акация».

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Ранее стало известно, что российские военные уничтожили до десяти бойцов ВСУ и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» было нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов украинских военных.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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