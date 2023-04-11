Российские военные уничтожили две гаубицы на херсонском направлении

Рулев: российские военные уничтожили две гаубицы и около десятка бойцов ВСУ

Российские военные уничтожили до десяти бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» на херсонском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, украинские националисты продолжают совершать удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра. В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями группировки «Днепр» было нанесено огневое поражение позиций артиллерийских расчетов противника возле населенных пунктов Велетенское и Жовтневое.

В результате действий Вооруженных сил России уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С-1 «Гвоздика». Также потери противника составили около десяти человек.

Также, по словам Рулева, подавлено семь беспилотников в районе населенных пунктов Алешки, Песчановка и Голая Пристань, а также «Лелека-100» и «Фурия» близ Ивановки и Казачьих Лагерей.

10 апреля Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине. На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.