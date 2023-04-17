Прогноз властей по росту ВВП России оценили

Экономист Орлова назвала нехватку рабочей силой осложнением для роста ВВП России

Дефицит рабочей силы может осложнить рост ВВП России выше двух процентов в течение нескольких лет подряд. Так прогноз Минэкономразвития о том, что российская экономика увеличится на 2,8 процента в 2026 году, в разговоре с «Лентой.ру» оценила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

«Удержаться на темпах роста выше двух процентов в течение нескольких лет подряд будет достаточно сложно. Причина заключается в том, что у нас большой дефицит трудовых ресурсов. Возможно, за этим прогнозом стоит определенная концепция, как дефицит трудовых ресурсов будет решен. Например, они ожидают существенного роста миграции», — объяснила она.

При этом оценки на текущий год кажутся более реалистичными, отметила Наталия Орлова. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совместном заседании коллегий с министерством финансов сообщил, что рост ВВП в 2023 году составит 1,2 процента вместо 0,8 процента, как предполагалось в сентябре.

«Мне кажется, что санкционные риски не исчерпаны. Там, безусловно, наступила определенная пауза в санкционных действиях, но исчерпана она или нет, пока считать рано. Ситуация складывается существенно лучше, чем картина, которая рисовалась в конце прошлого года. На этот год прогноз выглядит достаточно позитивным, но он реалистичен», — отметила экономист.

Основным драйвером роста в Минэкономразвития считают частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат населения, отметил Максим Решетников.