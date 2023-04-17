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20:25, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой

Анастасия Волочкова заявила, что журналистка Алена Жигалова подставила ее на интервью

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что известная журналистка Алена Жигалова подставила ее во время записи интервью для YouTube-шоу «Алена, блин! Посидим». На это балерина пожаловалась в интервью «Телепрограмме».

«Да, произошла подстава на шоу "Алена, блин!". Все устроила Алена Жигалова — пригласила меня на интервью и поставила на стол просекко, зная, что накануне у меня был день рождения, на котором я не выпила ни одного бокала», — рассказала Волочкова. По словам балерины, после этого ей пришлось выпить во время съемки шоу, что в итоге «обернулось потоком грязи» от хейтеров.

Волочкова добавила, что после записи интервью перестала уважать Жигалову. «Алена нарушила этику журналистов. Взять и напоить артистку в кадре, чтобы повысить рейтинги программы!» — возмутилась балерина.

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Интервью Волочковой было опубликовано на YouTube-канале Super в середине февраля. Жигалова презентовала его как «новый веселый и местами совершенно непредсказуемый формат посиделок со звездами». После выхода ролика многие пользователи сочли, что журналистка специально напоила Волочкову алкоголем и раскритиковали ее.

«Анастасия — умная женщина, образованная, с грамотной речью даже в нетрезвом виде. Она добрее во сто крат чем те, кто затеял это кошмарное шоу с ней», «Алена Блин упала в моих глазах ниже плинтуса», «Никогда не была поклонницей Анастасии, много попадалось передач, где ее публично пытались опустить. Но данная — это полное дно. Настя показала в данной передаче, что она совсем не дура, какой ее хотят выставить. Ведущая никакая не подруга, а враг номер один», «Это матом даже не описать. Напоить гостя и задавать данные вопросы. Алена Блин, ты пробила дно», — возмутились пользователи в комментариях к ролику.

Позднее Жигалова опубликовала видео, в котором заявила, что в интервью она «подсветила проблему, которая долгое время существует у Анастасии Волочковой и на которую никто не обращает внимания». По мнению журналистки, она не провоцировала и не высмеивала Волочкову, а пыталась помочь балерине.

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Ксения Кривотулова
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