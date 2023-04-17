Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой

Анастасия Волочкова заявила, что журналистка Алена Жигалова подставила ее на интервью

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что известная журналистка Алена Жигалова подставила ее во время записи интервью для YouTube-шоу «Алена, блин! Посидим». На это балерина пожаловалась в интервью «Телепрограмме».

«Да, произошла подстава на шоу "Алена, блин!". Все устроила Алена Жигалова — пригласила меня на интервью и поставила на стол просекко, зная, что накануне у меня был день рождения, на котором я не выпила ни одного бокала», — рассказала Волочкова. По словам балерины, после этого ей пришлось выпить во время съемки шоу, что в итоге «обернулось потоком грязи» от хейтеров.

Волочкова добавила, что после записи интервью перестала уважать Жигалову. «Алена нарушила этику журналистов. Взять и напоить артистку в кадре, чтобы повысить рейтинги программы!» — возмутилась балерина.

Интервью Волочковой было опубликовано на YouTube-канале Super в середине февраля. Жигалова презентовала его как «новый веселый и местами совершенно непредсказуемый формат посиделок со звездами». После выхода ролика многие пользователи сочли, что журналистка специально напоила Волочкову алкоголем и раскритиковали ее.

«Анастасия — умная женщина, образованная, с грамотной речью даже в нетрезвом виде. Она добрее во сто крат чем те, кто затеял это кошмарное шоу с ней», «Алена Блин упала в моих глазах ниже плинтуса», «Никогда не была поклонницей Анастасии, много попадалось передач, где ее публично пытались опустить. Но данная — это полное дно. Настя показала в данной передаче, что она совсем не дура, какой ее хотят выставить. Ведущая никакая не подруга, а враг номер один», «Это матом даже не описать. Напоить гостя и задавать данные вопросы. Алена Блин, ты пробила дно», — возмутились пользователи в комментариях к ролику.

Позднее Жигалова опубликовала видео, в котором заявила, что в интервью она «подсветила проблему, которая долгое время существует у Анастасии Волочковой и на которую никто не обращает внимания». По мнению журналистки, она не провоцировала и не высмеивала Волочкову, а пыталась помочь балерине.