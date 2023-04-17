Самойлова снялась в нижнем белье и раскрыла секрет стройной фигуры

Оксана Самойлова призналась, что занимается спортом три месяца пару раз в год

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова раскрыла секрет своей стройной фигуры под фотографиями, на которых она запечатлена в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жена рэпера Джигана снялась в комплекте черного нижнего белья. На размещенных кадрах она позирует в откровенных позах в студии, а также перед зеркалом. В описании к посту она напомнила подписчикам, что через 10 дней ей исполнится 35 лет.

«Я не мучаю тело диетами, занимаюсь спортом пару раз в год, но по три месяца. При этом на тренировках я делаю только то, что мне интересно, и никаких "три подхода по 25"», — призналась Самойлова и добавила, что так хорошо, как сейчас, она не выглядела даже 15 лет назад.

Ранее в апреле Оксана Самойлова появилась на красной дорожке музыкальной премии «Жара Music Awards» в откровенном наряде. Знаменитость вышла в свет в приталенном белом пиджаке с декольте ниже груди.