СБУ обвинила журналистку «Вечерней Москвы» в коллаборационизме

СБУ обвинила журналистку «Вечерней Москвы» Юлию Тарапату в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение заместителю главного редактора газеты «Вечерная Москва» Юлию Тарапату в коллаборационизме. Как утверждается в Telegram-канале ведомства, ее обвиняют в коллаборационизме.

В публикации утверждается, что СБУ провела экспертизы, которые якобы подтвердили «факты подрывной деятельности злоумышленницы против Украины». Следователи сообщили Тарапате о подозрении по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационистская деятельность»), которая появилась в УК в марте 2022 года. Наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы.

При этом, по данным ведомства, журналистка находится на территории России. До 2014 года Тарпата жила в Виннице, затем уехала с Украины.

Ранее СБУ предъявила обвинения блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву по части 436-2 («Оправдание, признание в качестве законной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). «Документально подтверждена преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который незаконно проник на территорию Запорожской АЭС в июне 2022 года», — сочли в СБУ. По мнению представителей ведомства, Лебедев снял на АЭС заказной репортаж, который затем распространял в сети.