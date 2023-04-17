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15:34, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

СБУ обвинила журналистку «Вечерней Москвы» в коллаборационизме

СБУ обвинила журналистку «Вечерней Москвы» Юлию Тарапату в коллаборационизме

Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock / Fotodom

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила подозрение заместителю главного редактора газеты «Вечерная Москва» Юлию Тарапату в коллаборационизме. Как утверждается в Telegram-канале ведомства, ее обвиняют в коллаборационизме.

В публикации утверждается, что СБУ провела экспертизы, которые якобы подтвердили «факты подрывной деятельности злоумышленницы против Украины». Следователи сообщили Тарапате о подозрении по части 6 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины («Коллаборационистская деятельность»), которая появилась в УК в марте 2022 года. Наказание по этой статье составляет до 12 лет лишения свободы.

При этом, по данным ведомства, журналистка находится на территории России. До 2014 года Тарпата жила в Виннице, затем уехала с Украины.

Ранее СБУ предъявила обвинения блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву по части 436-2 («Оправдание, признание в качестве законной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников»). «Документально подтверждена преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который незаконно проник на территорию Запорожской АЭС в июне 2022 года», — сочли в СБУ. По мнению представителей ведомства, Лебедев снял на АЭС заказной репортаж, который затем распространял в сети.

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Оксана Петина
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