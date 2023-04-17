СБУ сообщила о задержании бывшего начальника вокзала в Херсоне

СБУ заподозрила в пособничестве России бывшего начальника вокзала в Херсоне

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Херсоне местного жителя, который занимал должность начальника вокзала. Об этом украинское ведомство заявило в Telegram.

В начале специальной военной операции подозреваемый встал на сторону России и получил должность главы вокзала городской станции. По версии спецслужб, он помогал наладить железнодорожное сообщение для нужд российской армии.

После того как контроль над городом перешел Киеву, бывший начальник вокзала пытался «залечь на дно», однако сотрудники СБУ нашли его, задержали и предъявили обвинения в пособничестве «государству-агрессору».

В марте СБУ заподозрила в госизмене одесскую компанию, которая поставляла в Россию высококачественное сырье, необходимое для производства лазерных прицелов. По версии спецслужб, Москва хотел «охранить контроль за компанией из-за уникальных производительных способностей предприятия.