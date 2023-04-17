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14:55, 17 апреля 2023Россия

В Подмосковье парашютист едва не погиб при выполнении пасхальной фигуры в небе

Под Коломной парашютист чуть не погиб при выполнении пасхальной фигуры в небе

Фото: Kamil Pietrzak / Unsplash

На аэродроме под Коломной в Московской области 59-летний парашютист чуть не погиб при выполнении в небе сложной пасхальной фигуры. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Россиянин вместе с другими парашютистами хотел выстроиться в небе в виде креста. Из-за травмы руки мужчина не смог дернуть за кольцо и продолжил падение с нераскрывшимся куполом.

Когда раскрылся запасной парашют, мужчина уже почти достиг земной поверхности. Россиянин остался жив, но травмировал бедро. Ему потребовалась госпитализация.

В феврале в Саратове мужчина спрыгнул с парашютом с 23-го этажа на автостоянку. Мужчина приземлился на капот одного из припаркованных автомобилей, после чего ушел. Предположительно, россиянин был пьян.

Алан Босиков
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