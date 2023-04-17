Стало известно о резком подорожании проживания в отелях Сочи

Президент РСТ Уманский: размещение в отелях Сочи подорожает на 30 процентов из-за спроса

Проживание в отелях Сочи по состоянию на апрель 2023 года подорожало на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. О резком повышении цен на курорте сообщает РБК со ссылкой на президента ассоциации «Российский союз туриндустрии» (РСТ) Илью Уманского.

Также стало известно, что к началу высокого туристического сезона цены на размещение в популярных гостиницах курорта повысятся на 30 процентов из-за профицитного спроса.

Руководитель ассоциации уточнил, что основная нехватка мест приходится на отели категории четыре и пять звезд. Именно в данных местах размещения из-за повышенного спроса чувствуется наибольшее ценовое колебание. Уманский подчеркнул, что двух- и трехзвездочные гостиницы не испытывают дефицита в своем предложении, поэтому и рост стоимости на них характерен общему увеличению цен на отдых в пределах 8-10 процентов.

Ранее российский тревел-блогер сравнил отдых в Сочи и Крыму и определили лучший отечественный курорт. По его мнению, более комфортным для путешественников курортом является Сочи, поскольку для гостей города создана хорошая туристическая инфраструктура.