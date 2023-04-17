Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских

Под Нижним Новгородом собака покусала двух полицейских, пытавшихся задержать ее хозяина

В городе Выксы Нижегородской области собака покусала двух полицейских, которые пытались задержать ее хозяина. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Правоохранителей вызвал россиянин, брат которого в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь собственный дом. Прибывших полицейских мужчина встретил во дворе со стаффордширским терьером без намордника и отказался ехать в отделение. Во время задержания собака набросилась на правоохранителей, а также укусила и самого хозяина. Последний был доставлен в участок.

Ранее сообщалось, что на Урале россиянина осудили на 3,5 года за нападение с топором на полицейских и фельдшера.