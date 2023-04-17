23-летняя дочь Дмитрия Маликова решила заняться новым бизнесом

23-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания выпустит косметику под собственным брендом

Дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефания Маликова решила заняться новым бизнесом. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя девушка рассказала, что собирается презентовать собственную марку косметических средств, которую выпустит под названием Beauty by Stesha. «В первой линейке будет семь продуктов. Они делятся по блокам: волосы и лицо», — отметила Маликова в публикации (на момент написания материала она была удалена). Так, в ассортимент в том числе войдут шампунь и кондиционер, а также крем для борьбы с несовершенствами кожи, указала наследница исполнителя.

Известно, что дочь музыканта также является основательницей бренда женской одежды Dress by Stesha.

В марте сообщалось, что американская актриса Анджелина Джоли решила заняться бизнесом. Отмечается, что 47-летняя знаменитость захотела запустить собственный бренд одежды и ювелирных украшений под названием Atelier Jolie.