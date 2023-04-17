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11:04, 17 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали общую сумму международной финансовой помощи

Верховная Рада: с февраля 2022 года Украина получила более $45 млрд международной помощи

Фото: Стрингер / РИА Новости

Бюджет Украины получил более 45 миллиардов долларов международной помощи с конца февраля 2022 года. Общую сумму депутат Верховной Рады Ярослав Железняк назвал в своем Telegram-канале.

Как он утверждает, с 24 февраля 2022 года в украинский бюджет поступило от зарубежных партнеров 45,7 миллиарда долларов в рамках кредитов и грантов.

Ранее посол России в Дании Владимир Барбин рассказал, что Копенгаген создал специальный фонд для наращивания военной помощи Киеву в размере 1 миллиарда долларов. По его словам, датская сторона верит в возможность Запада нанести России военное поражение на Украине. Поэтому у Дании в настоящее время «нет никаких "красных линий" или запретов для передачи Украине все новых вооружений».

Кроме того, 25 марта кредиторы разрешили Украине не погашать долги еще четыре года. Мораторий на их выплаты Киевом продлили до 2027 года. Как сообщалось, решение приняли после того, как была достигнута предварительная договоренность о выделении республике 15,6 миллиарда долларов Международным валютным фондом (МВФ).

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Кристина Есикова
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