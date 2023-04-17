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20:33, 17 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера

Под Тамбовом обнаружили изрезанные тела 36-летнего почтальона и его пожилого соседа

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Тамбовской области обнаружили изрезанные тела 36-летнего почтальона и его 65-летнего пожилого соседа. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибших нашли в квартире на Коммунальной улице в Моршанске. Отмечается, что на телах были многочисленные ножевые ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области прохожий обнаружил рядом с гаражами человеческую ногу в пакете.

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Екатерина Власова
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