Силовые структуры
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Под Тамбовом обнаружили изрезанные тела 36-летнего почтальона и его пожилого соседа
В Тамбовской области обнаружили изрезанные тела 36-летнего почтальона и его 65-летнего пожилого соседа. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, погибших нашли в квартире на Коммунальной улице в Моршанске. Отмечается, что на телах были многочисленные ножевые ранения.
По факту произошедшего возбуждено дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области прохожий обнаружил рядом с гаражами человеческую ногу в пакете.