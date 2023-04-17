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16:14, 17 апреля 2023Экономика

Набиуллина допустила изменение валютных ограничений в России

Глава ЦБ России Набиуллина исключила новые валютные ограничения, но допустила их коррекцию

Фото: Maksim Konstantinov / Globallokpress.com

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина исключила введение новых валютных ограничений в России, однако допустила некоторые изменения уже существующих. Ее слова приводит РИА Новости.

«Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то "тюнинг", что называется. Но в целом мы считаем, что система более-менее стабилизировалась», — сказала председатель регулятора.

Набиуллина напомнила, что после введения антироссийских санкций в начале прошлой весны Банку России пришлось установить ряд очень жестких валютных ограничений, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном и финансовом рынке. Когда эта цель была достигнута, регулятор отменил значительную их часть, чтобы не затруднять внешнеэкономическую деятельность, объяснила она.

17 апреля «Ведомости» сообщили, что Центробанк и Минфин обсуждают введение ежемесячного лимита на приобретение валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок, в рамках которых выкупается бизнес уходящих из России компаний. Меру хотят утвердить на фоне высокой волатильности рубля в последние недели.

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Софья Ермакова
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