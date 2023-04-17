Основатель «Хора Турецкого» пожаловался на сложности с проектами за рубежом

Основатель «Хора Турецкого» пожаловался на трудности с продвижением проектов за рубежом

Основатель арт-групп «Хор Турецкого» и Soprano Михаил Турецкий пожаловался, что сталкивается с колоссальными сложностями во время продвижения своих проектов за рубежом. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Сейчас мы преодолеваем колоссальные сложности, чтобы продвигать наши проекты за рубежом. Колоссальные! Везде ограничения, везде препоны» — посетовал Турецкий. Он рассказал, что иногда возникают трудности с тем, чтобы забронировать гостиницу в Мексике, поскольку нет возможности совершить оплату из России.

При этом, подчеркнул Турецкий, ему удается пробивать все преграды в его проекте «Песни Победы: Unity Songs», с которым певец уже выступал в Берлине в 2017 году, что, по его словам, стало одним из самых важных событий в его жизни.

Он также оценил возможность попасть на зарубежные гастроли российским исполнителям, отметив, что на сегодняшний день выступить в странах Евросоюза и Северной Америке не получится. «Тем не менее, страны БРИКС для нас остаются», — обнадежил Турецкий.

Ранее стало известно о депортации артистов российского театра «НитьЯ» из Эстонии. Уточнялось, что подобное решение было принято из-за «угрозы национальной безопасности».