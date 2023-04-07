Артистов российского театра депортировали из Эстонии из-за «угрозы безопасности»

Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии из-за «угрозы безопасности»

Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии. В качестве причины произошедшего назвали «угрозу национальной безопасности». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

Организатор гастролей театра в Европе Александр Мельник рассказал, что инцидент произошел вечером, 5 апреля. Артистов забрали в полицию, а затем депортировали из страны без права въезда в Шенгенскую зону в течение трех лет.

По словам Мельника, за последние сутки они также получили сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде, «несмотря на распроданные залы». «Ночью артистов депортировали из Эстонии, расценив их деятельность как угрозу национальной безопасности. Со мной не связывались ни министерство культуры, ни министерство внутренних дел», — заключил он.

Ранее российская эстрадная певица Татьяна Буланова пожалела уехавших из России артистов. Исполнительница сказала, что никогда не уезжала из страны и не планирует делать этого, однако подчеркнула, что не собирается обсуждать или порицать коллег, которые приняли решение покинуть Россию.