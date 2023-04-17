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16:29, 17 апреля 2023Интернет и СМИ

Утечку секретных данных Пентагона назвали серьезным ударом по Киеву

The Australian: утечка данных Пентагона стала серьезным ударом по Киеву перед наступлением
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Утечка секретных данных Пентагона стала серьезным ударом для Киева перед планируемым наступлением. Последствия того, что эти материалы оказались в открытом доступе, в статье для издания The Australian назвал обозреватель Кэмерон Стюарт. Кроме того, он заявил, что утечка подорвала доверие к США.

«Насколько разрушительны будут последствия этой утечки, нам еще предстоит узнать. Однако документы дают понять, что Вашингтон на самом деле думает о состоянии дел на Украине», — написал Стюарт. По его мнению, США на самом деле не видят ни перспективы мира на Украине в обозримом будущем, ни «явного победителя». Вашингтон считает, что Киев вряд ли сможет нанести серьезные потери российским войскам или захватить значительные территории.

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При этом наиболее разрушительной для Украины частью утечки обозреватель называет то, что из этих материалов Россия узнала, какую именно военную технику получила от Запада каждая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Теперь же, как считает обозреватель, Москва имеет представление о том, насколько каждая украинская бригада готова к весеннему наступлению.

Более того, как отмечает журналист, Москва может воспользоваться информацией о слабых местах в противовоздушной обороне Украины, которая может быть подавлена в течение месяца, и о том, что у Киева заканчиваются ракеты. «Это удар, который даст огромное тактическое преимущество Москве», — констатировал обозреватель.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

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Олег Давыдов
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