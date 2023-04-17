Пентагон призвали рассказать об утечке секретных документов

WSJ: конгрессмены США призвали Пентагон и разведку дать подробности об утечке документов

Конгрессмены США призвали Пентагон и разведывательное сообщество страны раскрыть подробности об утечке в сеть секретных документов, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«В конечном счете, в этом будет виновато Министерство обороны и Пентагон. Как, черт возьми, он смог взять секретные документы?» — сказала Нэнси Мейс, республиканка из Южной Каролины и старший член Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей и Комитета по вооруженным силам.

Отмечается, что некоторые законодатели также призвали привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение. В свою очередь генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона отметил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился пересмотреть процедуры доступа к разведданным в Пентагоне, чтобы помочь предотвратить будущие утечки.

Кроме того, сенатор Линдси Грэм, член сенатского комитета по судебной системе назвала случившееся серьезным провалом и признала, что «система дала сбой». По ее словам, следует уволить виновных в утечке данных.\

«Нам нужно знать, кем был этот летчик, почему он считал, что у него есть полномочия или возможность показывать конфиденциальные документы, секретные документы своим друзьям. Нам нужно разобраться в этом и установить надлежащие меры защиты», — заявила сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд, которая входит в состав комитетов по разведке и вооруженным силам.