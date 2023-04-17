Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:07, 17 апреля 2023Мир

Пентагон призвали рассказать об утечке секретных документов

WSJ: конгрессмены США призвали Пентагон и разведку дать подробности об утечке документов

Фото: Tom Brenner / Reuters

Конгрессмены США призвали Пентагон и разведывательное сообщество страны раскрыть подробности об утечке в сеть секретных документов, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«В конечном счете, в этом будет виновато Министерство обороны и Пентагон. Как, черт возьми, он смог взять секретные документы?» — сказала Нэнси Мейс, республиканка из Южной Каролины и старший член Комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей и Комитета по вооруженным силам.

Материалы по теме:
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона. Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
Новые подробности о слитых секретных документах Пентагона.Как эта утечка повлияет на ход конфликта на Украине?
12 апреля 2023
«Красные линии уже пройдены» Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
«Красные линии уже пройдены»Почему, несмотря на проблемы в экономике, Германия отправляет Украине все больше оружия?
24 марта 2023

Отмечается, что некоторые законодатели также призвали привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение. В свою очередь генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона отметил, что министр обороны США Ллойд Остин распорядился пересмотреть процедуры доступа к разведданным в Пентагоне, чтобы помочь предотвратить будущие утечки.

Кроме того, сенатор Линдси Грэм, член сенатского комитета по судебной системе назвала случившееся серьезным провалом и признала, что «система дала сбой». По ее словам, следует уволить виновных в утечке данных.\

«Нам нужно знать, кем был этот летчик, почему он считал, что у него есть полномочия или возможность показывать конфиденциальные документы, секретные документы своим друзьям. Нам нужно разобраться в этом и установить надлежащие меры защиты», — заявила сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Гиллибранд, которая входит в состав комитетов по разведке и вооруженным силам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России
Врач дал советы по выбору фитнес-тренера
Омбудсмен прокомментировала гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге
Пентагон призвали рассказать об утечке секретных документов
В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами
Бездомный отец-одиночка собрал денег на новое жилье благодаря силе соцсетей
Главы МИД стран «Большой семерки» договорились сохранять антироссийские санкции
В России резко сократились расходы на госстройки
Туристка забыла про солнцезащитный крем и провела отпуск с «лицом бурундука»
Посол РФ в Дании сообщил об отправке Копенгагеном военной техники на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.