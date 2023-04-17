Российские подростки пытались изнасиловать мальчика палкой и бросили его в яму

Е1: в поселке Ключи подростки пытались изнасиловать второклассника и бросили его в яму

В поселке Ключи Свердловской области подростки пытались изнасиловать второклассника палкой и бросили его в яму. Об этом сообщает российский портал Е1 со ссылкой на одного из местных жителей, знакомого с ситуацией.

В издевательствах над восьмилетним мальчиком заподозрили тринадцатилетнего и десятилетнего школьников. Они избили ребенка камнями, потом оттащили к выгребной яме и бросили в нее, указывало в своем материале издание «Егоршинские вести».

Мальчик сумел выбраться и рассказал о произошедшем матери. «Родителям одного подростка дали штраф, и он сидит дома под арестом. Один из виновников состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пострадавший мальчишка не дошел до дома буквально 100 метров», — разъяснил собеседник Е1.

Свердловские следователи пока от комментариев воздержались. Директор школы в Ключах пояснила, что в ситуации разбираются правоохранительные органы.

14 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге подростки спецшколы, находящейся в жилом районе Елизавета, с подачи преподавателя насиловали других учеников по зоновским понятиям. Выяснилось, что педагог из спецшколы поощрял проведение так называемых товарищеских судов, когда одни подростки совершали насильственные действия в отношении других.

По последним данным, суд арестовал двух подростков по делу о сексуальном насилии в российской спецшколе.