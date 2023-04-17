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23:25, 17 апреля 2023Мир

США поблагодарили Россию за консульский доступ к арестованному журналисту WSJ

Белый дом: США благодарны России за консульский доступ к журналисту WSJ Гершковичу
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США благодарны за предоставленный Россией консульский доступ и возможность встречи американского посла в Москве с обвиненным в шпионаже журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, американская сторона хотела бы получить регулярный консульский доступ к Гершковичу. Он добавил, что Вашингтон пока не готов сказать, когда состоится следующее посещение.

Ранее посол США Линн Трейси посетила Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве. «Он чувствует себя хорошо, держится стойко», — поделилась дипломат. Она добавила, что диппредставительство вновь призывает немедленно освободить репортера.

Корреспондент WSJ был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, Гершкович по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 29 мая. Репортер свою вину отрицает.

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Марина Совина
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