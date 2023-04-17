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23:58, 17 апреля 2023Мир

Белый дом пригрозил СМИ последствиями за освещение данных «утечки Пентагона»

Белый дом пригрозил СМИ последствиями за публикации материалов «утечки Пентагона»

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил американские СМИ о последствиях за публикации секретных материалов из «утечки Пентагона». Его заявление приводит РИА Новости.

По его словам, независимо от того, отредактированы документы или нет, «им не место в общем доступе».

«Мы призываем вас к осторожности в освещении этой темы», — сказал Кирби.

Он отметил, что публикация секретных материалов в массовых медиа грозит тяжелыми последствия для национальной безопасности США, а «также безопасности людей, которые служат и работают за рубежом». Кирби призвал учитывать эти факторы, принимая решение о распространении этих данных.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Марина Совина
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