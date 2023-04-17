На крыше российского торгового комплекса нашли мертвую девушку

V1: в Красноармейском районе Волгограда на крыше торгового комплекса нашли мертвую девушку

На улице Героев Сталинграда в Красноармейском районе Волгограда на крыше торгового комплекса обнаружили тело девушки. О происшествии сообщает российский портал V1.

Все произошло утром в понедельник, 17 апреля. По предварительной версии, девушка могла выпасть из окна жилой многоэтажки, расположенной по адресу улица Героев Сталинграда, 50.

Один из очевидцев отметил, что на месте происшествия работали сотрудники полиции. По сведениям V1, на первом этаже 16-этажного дома расположены коммерческие помещения — много лет назад это был торговый комплекс «Биллион».

Там по-прежнему работают магазины, на крышу одного из которых и упала россиянка. Прибывшие по вызову медики констатировали, что девушка скончалась на месте от полученных травм.

30 марта сообщалось о том, что в Зеленой Роще в Уфе труп женщины накрыли брезентом и несколько часов не убирали от детской площадки. Позже в региональном следственном управлении отметили, что начали устанавливать личность погибшей.

Еще раньше в Абакане обнаружили мертвой под окнами дома 17-летнюю жительницу Красноярского края.