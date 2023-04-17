Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:46, 17 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили дело после убийства срочником сослуживца

В Курской области возбудили уголовное дело после того, как срочник застрелил сослуживца

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Курской области возбудили уголовное дело после того, как в начале апреля 2023 года срочник застрелил сослуживца. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РБК со ссылкой на военное следственное управление СК по Западному военному округу.

По данным издания, уголовное дело еще не завершено, а следственные действия составляют тайну и не подлежат разглашению. ЧП произошло в начале апреля в селе Суджанского района. 20-летний срочник из Татарстана случайно убил из автомата Калашникова 18-летнего уроженца Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что двоих мобилизованных осудили на три года за отказ отправиться в зону специальной военной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО сопроводили российские самолеты над Балтикой
Врач перечислила причины внезапной детской смерти
В российском регионе нашли изрезанные тела почтальона и его соседа-пенсионера
Shein обругали в сети за продажу шорт в виде трусов
США оценили приговор Кара-Мурзе
Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера
Двухметровая акула-нянька укусила туристку на Мальдивах и попала на видео
Собака покусала двух пытавшихся задержать ее хозяина российских полицейских
ЦБ предсказал ускорение инфляции в России
Волочкова пожаловалась на «подставу» на интервью с известной журналисткой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.