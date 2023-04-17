В российском регионе возбудили дело после убийства срочником сослуживца

В Курской области возбудили уголовное дело после того, как срочник застрелил сослуживца

В Курской области возбудили уголовное дело после того, как в начале апреля 2023 года срочник застрелил сослуживца. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщает РБК со ссылкой на военное следственное управление СК по Западному военному округу.

По данным издания, уголовное дело еще не завершено, а следственные действия составляют тайну и не подлежат разглашению. ЧП произошло в начале апреля в селе Суджанского района. 20-летний срочник из Татарстана случайно убил из автомата Калашникова 18-летнего уроженца Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что двоих мобилизованных осудили на три года за отказ отправиться в зону специальной военной операции.