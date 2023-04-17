Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Польши запретить импорт зерна из Украины. По ее мнению, Варшава ведет разговоры с Киевом, пока он остается инструментарием против России.
Дипломат процитировала польского министра развития и технологий Вальдемара Буду, который отметил, что запрет касается как импорта украинского зерна, так и его транзита в третьи страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — отметила она.
А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать
Захарова назвала подобное решение польской стороны показательным «с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».
Страны ЕС начали останавливать импорт зерна с Украины
15 апреля экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что правительство Польши временно приостановило импорт украинского зерна, а также десятков других видов продуктов питания. По его словам, это делается в рамках защиты национального фермерства. В то же время он назвал Варшаву «неизменными друзьями и союзниками» Киева.
Позже о приостановке импорта зерна с Украины до 30 июня заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. До этого момента страна будет ожидать введение мер Евросоюзом для поддержки европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины. Министр пояснил, что Венгрия стремится отстаивать интересы фермеров страны.
До этого премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, а цены на энергию и удобрения повышаются.
В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, введенные Польшей и Венгрией, являются неприемлемыми. «В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества», — подчеркнули там.
Украина анонсировала переговоры со странами ЕС по экспорту зерна
16 апреля министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что Киев проведет переговоры по экспорту сельхозпродукции с Польшей, Румынией и Словакией. 17 апреля состоятся переговоры в Варшаве, 19 апреля запланированы переговоры с Румынией, а 20 апреля, — со Словакией. Украинская сторона считает, что первым шагом должно быть открытие транзита, добавил министр.
До этого украинское Минагрополитики выразило сожаление из-за решения Польши, посчитав, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации». «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины», — высказались там.
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя ситуацию, и вовсе заявил, что Варшава нанесла Киеву удар в спину. По его словам, в настоящее время сельскохозяйственный сектор является единственным направлением, «которое более-менее функционирует» в стране.
И вот вам, пожалуйста, удар в спину наносит Польша