Захарова оценила запрет Польши на импорт украинского зерна. Она назвала Киев инструментарием Варшавы против России

Захарова: Польша разговаривает с Украиной, пока та остается инструментарием против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Польши запретить импорт зерна из Украины. По ее мнению, Варшава ведет разговоры с Киевом, пока он остается инструментарием против России.

Дипломат процитировала польского министра развития и технологий Вальдемара Буду, который отметил, что запрет касается как импорта украинского зерна, так и его транзита в третьи страны. «Представляете, это Польша так разговаривает с Украиной, пока та ей еще нужна, как субъект, как антироссийский инструментарий», — отметила она.

А когда граница будет стерта, а остатки Украины поглощены Варшавой, вот тогда с местным населением вообще никто не будет разговаривать Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Захарова назвала подобное решение польской стороны показательным «с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии».

Страны ЕС начали останавливать импорт зерна с Украины

15 апреля экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский заявил, что правительство Польши временно приостановило импорт украинского зерна, а также десятков других видов продуктов питания. По его словам, это делается в рамках защиты национального фермерства. В то же время он назвал Варшаву «неизменными друзьями и союзниками» Киева.

Позже о приостановке импорта зерна с Украины до 30 июня заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. До этого момента страна будет ожидать введение мер Евросоюзом для поддержки европейских аграриев и пересмотра правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины. Министр пояснил, что Венгрия стремится отстаивать интересы фермеров страны.

До этого премьер-министры Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии призвали Еврокомиссию купить у них скопившееся зерно с Украины. Власти стран объяснили, что из-за потока украинского продовольствия стоимость их собственной продукции снизилась, а цены на энергию и удобрения повышаются.

В свою очередь, Еврокомиссия заявила, что односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины, введенные Польшей и Венгрией, являются неприемлемыми. «В этом контексте мы считаем важным напомнить, что торговая политика ЕС — это исключительная компетенция всего сообщества», — подчеркнули там.

Украина анонсировала переговоры со странами ЕС по экспорту зерна

16 апреля министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что Киев проведет переговоры по экспорту сельхозпродукции с Польшей, Румынией и Словакией. 17 апреля состоятся переговоры в Варшаве, 19 апреля запланированы переговоры с Румынией, а 20 апреля, — со Словакией. Украинская сторона считает, что первым шагом должно быть открытие транзита, добавил министр.

До этого украинское Минагрополитики выразило сожаление из-за решения Польши, посчитав, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации». «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины», — высказались там.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя ситуацию, и вовсе заявил, что Варшава нанесла Киеву удар в спину. По его словам, в настоящее время сельскохозяйственный сектор является единственным направлением, «которое более-менее функционирует» в стране.