Украина заявила о нарушении Польшей договора из-за приостановки импорта зерна

Минагрополитики Украины заявило, что Польша нарушила договор, приостановив импорт зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что Польша нарушила договор между странами, решив приостановить импорт украинского зерна. Об этом говорится в сообщении ведомства на его сайте.

Указывается, что приостановка импорта противоречит достигнутой неделей ранее договоренности, что пшеница, кукуруза, подсолнечник и рапс с Украины до 1 июля 2023 года будут идти через Польшу только транзитом.

Минагрополитики выразило сожаление из-за решения Польши, посчитав, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации». «Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась сложная ситуация, однако подчеркиваем, что сейчас самая сложная ситуация у фермеров Украины», — высказались в министерстве.

Там также предложили в ближайшие дни согласовать с польской стороной новый договор и провести «тщательное расследование каких-либо злоупотреблений, которые могли иметь место в этом вопросе».

15 апреля правительство Польши приостановило импорт зерна с Украины. Как заявил экс-премьер страны и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, это делается в рамках защиты национального фермерства.

