Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:24, 17 апреля 2023Наука и техника

«Зомби»-клетки оказались полезными для регенерации конечностей

Aging Cell: старческие клетки помогают саламандрам восстанавливать конечности

Изображение: Aging Cell (2023) / physical.org

Ученые Центра регенеративной терапии в Дрездене выяснили, что старческие клетки, также известные как «зомби»-клетки, могут приносить пользу, ускоряя регенерацию тканей у земноводных. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

Специалисты изучили процесс регенерации у саламандр, которые способны в течение жизни восстановить утерянные конечности. Оказалось, что восстановление тканей требует значительного преобразования клеточной пластичности, и ключевую роль в этом играют клетки старческого фенотипа. Эти клетки выходят из клеточного цикла, оставаясь жизнеспособными и метаболически активными, влияя на свое клеточное окружение через различные выделяемые вещества. Ранее считалось, что они оказывают лишь вредное воздействие, ускоряя старение других клеток и провоцируя рост опухолей.

Ученые имплантировали старческие клетки в ткани зеленоватого тритона Notophthalmus viridescens, после чего у подопытных земноводных ампутировали конечности так, чтобы рана проходила по участку, куда клетки были внедрены. У животных в контрольной группе остаток конечности достиг стадии бластемы, при которой на ране скапливаются неспециализированные клетки, через три недели после ампутации. Однако у тритонов с имплантированными старческими клетками бластема развивалась намного быстрее.

Оказалось, что старческие клетки провоцируют переход уже дифференцированных клеток в неспециализированные, которые являются предшественниками регенеративного процесса. Ключевую роль в этом играет сигнальный путь FGF-ERK. FGF, или фактор роста фибробластов, является сигнальной молекулой, задействованной в ангиогенезе, заживлении ран и эмбриональном развитии, а ERK, или путь внеклеточных сигнал-регулирующих киназ, участвует в контроле над клеточным циклом и ростом тканей.

Результаты исследования помогают понять принципы процесса регенерации у земноводных и выяснить, почему другие позвоночные, включая человека, не обладают способностью восстанавливать утерянные конечности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на заявления Киева о контрнаступлении
Российский суд рассмотрит первое дело о присвоении средств криптовалютной биржи
23-летняя дочь Дмитрия Маликова решила заняться новым бизнесом
Оценена польза системы «Мир» для преодоления санкций
Агата Муцениеце через суд выписала Павла Прилучного из своей квартиры
Лету 2023 года предрекли попадание в десятку самых теплых в истории
Военком Москвы подтвердил решение не направлять новобранцев 2023 года в зону СВО
Посольство России высказалось о ситуации в Судане
Опубликована карта боевых действий на Украине
Раскрыта динамика цен на новостройки Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.