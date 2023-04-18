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03:15, 18 апреля 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности анонимных чатов

Россиян предупредили, что при использовании анонимных чатов необходимо включить VPN

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В сети набирают популярность анонимные чаты, где пользователи могут общаться с собеседниками, про которых не знают ничего. Ресурсы привлекают мошенников, что несет определенную опасность, предупредили опрошенные «Известиями» специалисты.

Эксперт в области информационной безопасности и руководитель компании AtreIdea Сергей Белов отметил, что изначально такие чаты создавались для общения и обмена информацией между студентами и учеными. По его словам, в 90-е годы анонимные чаты стали появляться и в российском сегменте интернета. Один из самых известных анонимных чатов, созданный выходцем из России, — это Chatroulette («Чат-рулетка»). Однако пользоваться подобными платформами не всегда безопасно.

«Любой сервер, на котором развернут чат, знает о подключениях пользователей и умеет записывать информацию о подключении. Если не использовать VPN, то полиция может легко вычислить пользователя чата», — заявил главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников.

В конце марта в Общественной палате России обсудили риски анонимности в интернете.

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Юлия Мискевич
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