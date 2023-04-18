Парламент Белоруссии решил отменить отсрочку для учащихся в России студентов

Парламент Белоруссии принял закон об отмене отсрочки от призыва для учащихся в России

Закон об отмене отсрочки от призыва на военную службу для студентов, учащихся в России, принял парламент Белоруссии, передает ТАСС. Документ передадут президенту страны Александру Лукашенко на подписание после одобрения Советом республики.

«Раньше такая отсрочка предоставлялась, но изучение законодательства других стран продемонстрировало, что практически нигде такой льготы нет», — объяснила заместитель главы постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Валентина Ражанец.

При этом она отметила, что уже обучающиеся в России студенты из Белоруссии смогут продолжить пользоваться отсрочкой до окончания получения образования. Рожанец уточнила, что в самой республике действует более 60 оснований для получения отсрочки.

Ранее министр информации республики Владимир Перцов заявил, что власти Белоруссии приняли эффективные и достаточные меры для борьбы с пропагандой нетрадиционных ценностей. Он отметил, что при разработке законопроекта о запрете «пропаганды ЛГБТ, смены пола и других проявлений» ключевую роль должны сыграть законодатели, чтобы он стал «комплексным, обширным и работоспособным правовым актом».