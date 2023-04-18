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09:30, 18 апреля 2023Культура

Российский актер стал гостем на свадьбе в Мариуполе

Актер Егор Бероев стал гостем на свадьбе в Мариуполе
СюжетСанкции против России:
Егор Бероев

Егор Бероев. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актер театра, кино и телевидения Егор Бероев стал гостем на свадьбе в Мариуполе во время рабочей поездки в Донбасс. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что актер получил приглашение на бракосочетание во время работы над своим документальным фильмом о жителях новых регионов России. Бероев принял приглашение и лично пожелал молодоженам долгих и счастливых совместных лет.

Актер поделился впечатлениями от посещения свадьбы мариупольцев с подписчиками в социальных сетях. По словам Бероева, эти сильные люди продолжают делать обыденные вещи и радоваться жизни, несмотря на ежедневные обстрелы.

«Жизнь продолжается. Жизнь, которая сильнее этих взрывов, сильнее террора, сильнее подлости», — высказался артист.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В упомянутом списке оказались актер Егор Бероев, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.

Марина Совина
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