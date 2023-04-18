Российский актер стал гостем на свадьбе в Мариуполе

Актер Егор Бероев стал гостем на свадьбе в Мариуполе

Актер театра, кино и телевидения Егор Бероев стал гостем на свадьбе в Мариуполе во время рабочей поездки в Донбасс. Об этом сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что актер получил приглашение на бракосочетание во время работы над своим документальным фильмом о жителях новых регионов России. Бероев принял приглашение и лично пожелал молодоженам долгих и счастливых совместных лет.

Актер поделился впечатлениями от посещения свадьбы мариупольцев с подписчиками в социальных сетях. По словам Бероева, эти сильные люди продолжают делать обыденные вещи и радоваться жизни, несмотря на ежедневные обстрелы.

«Жизнь продолжается. Жизнь, которая сильнее этих взрывов, сильнее террора, сильнее подлости», — высказался артист.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против 198 связанных с Россией деятелей культуры, журналистов и блогеров. В упомянутом списке оказались актер Егор Бероев, критик Сергей Соседов, режиссер Андрей Кончаловский, продюсер Яна Рудковская.