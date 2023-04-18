Российские военные уничтожили блиндаж с бойцами ВСУ

RusVesna опубликовала кадры уничтожения российскими военными блиндажа с бойцами ВСУ

Российские военные в ходе специальной военной операции (СВО) уничтожили блиндаж с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», публикуя соответствующие кадры.

Разведка ВС РФ в ходе наблюдения с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Mavic обнаружила группу украинских солдат, находившихся в одном месте. Координаты цели были переданы артиллерии, которая нанесла точный удар по объекту.

Выжить смог только один украинский военный. Он, качаясь, вылез из блиндажа и пошел, «куда глаза глядят». Военкоры предположили, что он был сильно контужен.

Ранее сообщалось, что российские военные из боевого армейского резерва страны (БАРС) «Каскад» уничтожили катер ВСУ на реке Днепр.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).