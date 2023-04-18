Экономист высказался о будущем доллара в мировой торговле

Экономист Беляев допустил создание коллективной валюты БРИКС

Вероятнее всего, зона действия доллара в мире будет сужаться ввиду того, что экономика США постепенно теряет лидерство, уступая место Китаю. Несмотря на то что роль американской валюты по-прежнему останется значимой, конкуренцию ей могут составить валюты отдельных стран — союзные валюты. Об этом в разговоре с Лентой.ру заявил экономист Михаил Беляев.

«Любая валюта всегда опирается на экономический массив, механизм. Доллар стал таким популярным именно потому, что опирается на мощную экономику США, которые занимают первые места по промышленному производству, ВВП, в мировой торговле, не говоря уже о финансовой сфере, которая почти вся долларовая», — объяснил экономист.

Вместе с тем, по словам экономиста, очевидно постепенное усиление экономик Китая, России, Индии, стран БРИКС в целом. Ввиду этого доллар постепенно теряет основу безусловного лидерства, на смену ему должны прийти другие валюты.

Нужна какая-то другая расчетная единица, которая будет идти параллельно с долларом. Это могут быть нацвалюты, как, например, юань. По нефтегазу — рубль. Где-то валюта Саудовской Аравии Михаил Беляев экономист

Другим возможным вариантом Беляев считает коллективную валюту, например, в рамках БРИКС, которая будет востребована как минимум в торговых отношениях внутри союза и для ассоциированных стран.

«Это просто эволюционный процесс, который опирается на то, что США теряют свои безусловно доминирующие позиции. Именно поэтому сфера действия доллара сжимается. А экономика не терпит пустот, потому необходимо, чтобы на освобождающееся место вышла какая-то другая валюта», — заключил экономист.

Ранее в Росконгрессе заявили, что валюта, которая сможет стать альтернативой доллару и евро на мировом рынке, появится не раньше 2035-2040 годов. Там также отметили, что доллар все еще занимает прочные позиции в международной экономике.