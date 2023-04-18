Турист выпил 22 шота подряд и умер в польском стриптиз-клубе

Британский турист выпил 22 шота с ликером подряд и умер от алкогольного отравления

Британский турист выпил 22 шота с ликером подряд и умер от алкогольного отравления в польском стриптиз-клубе Wild. Об этом сообщает Birmingham Live.

Согласно информации издания, погибшим оказался 36-летний мужчина по имени Марк. Он приехал в клуб в Кракове с приятелем, будучи уже сильно пьяным. Мужчина пытался отказаться от выпивки, однако сопровождавший его знакомый продолжал его спаивать. В результате Марк потерял сознание и вскоре после этого умер.

По одной из версий полиции, мужчине намеренно наливали спиртные напитки, поскольку сотрудники клуба украли у него 420 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей). Кроме того, когда Марк потерял сознание, никто не стал оказывать ему первую помощь.

По делу уже проведены предварительные аресты. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее на Майорке британский турист поссорился с другом из-за девушки и от злости въехал на машине в толпу пешеходов. Уточняется, что это произошло во время их общего отпуска на курорте Магалуф.