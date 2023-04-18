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19:23, 18 апреля 2023Путешествия

Турист выпил 22 шота подряд и умер в польском стриптиз-клубе

Британский турист выпил 22 шота с ликером подряд и умер от алкогольного отравления

Фото: Charlotte Harrison / Unsplash

Британский турист выпил 22 шота с ликером подряд и умер от алкогольного отравления в польском стриптиз-клубе Wild. Об этом сообщает Birmingham Live.

Согласно информации издания, погибшим оказался 36-летний мужчина по имени Марк. Он приехал в клуб в Кракове с приятелем, будучи уже сильно пьяным. Мужчина пытался отказаться от выпивки, однако сопровождавший его знакомый продолжал его спаивать. В результате Марк потерял сознание и вскоре после этого умер.

По одной из версий полиции, мужчине намеренно наливали спиртные напитки, поскольку сотрудники клуба украли у него 420 фунтов стерлингов (около 40 тысяч рублей). Кроме того, когда Марк потерял сознание, никто не стал оказывать ему первую помощь.

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По делу уже проведены предварительные аресты. Ведется дальнейшее расследование.

Ранее на Майорке британский турист поссорился с другом из-за девушки и от злости въехал на машине в толпу пешеходов. Уточняется, что это произошло во время их общего отпуска на курорте Магалуф.

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Зарина Дзагоева
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