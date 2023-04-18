В Махачкале открылся центр вратарского искусства имени Яшина

В Махачкале открыли центр вратарского искусства имени Льва Яшина. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в торжественной церемонии открытия центра вратарского искусства имени Льва Ивановича Яшина. Эта школа — первая в регионе. Дагестанская молодежь получила возможность обучаться тонкостям вратарского искусства в специализированной школе», — говорится в сообщении.

В администрации города также рассказали, что тренировать детей в школе будут именитые спортсмены. Кроме того, планируются мастер-классы от знаменитых вратарей.

Советский футболист Лев Яшин был олимпийским чемпионом в 1956 году, а также чемпионом Европы в 1960-м и бронзовым призером чемпионата мира 1966 года. Он включен в список величайших футболистов XX века.