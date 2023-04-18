Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:17, 18 апреля 2023Моя страна

В Махачкале открыли центр вратарского искусства

В Махачкале открылся центр вратарского искусства имени Яшина

Фото: РИА Новости

В Махачкале открыли центр вратарского искусства имени Льва Яшина. Об этом сообщает ТАСС.

«Глава Дагестана Сергей Меликов принял участие в торжественной церемонии открытия центра вратарского искусства имени Льва Ивановича Яшина. Эта школа — первая в регионе. Дагестанская молодежь получила возможность обучаться тонкостям вратарского искусства в специализированной школе», — говорится в сообщении.

В администрации города также рассказали, что тренировать детей в школе будут именитые спортсмены. Кроме того, планируются мастер-классы от знаменитых вратарей.

Советский футболист Лев Яшин был олимпийским чемпионом в 1956 году, а также чемпионом Европы в 1960-м и бронзовым призером чемпионата мира 1966 года. Он включен в список величайших футболистов XX века.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО
«Газпром» признал успешное прохождение отопительного сезона Европой
Пашиняна допросили по делу о предательстве
Главным режиссером Театра имени Вахтангова назначили Анатолия Шульева
Астрофизики предложили объединить малые зонды с солнечным парусом
Появилось видео момента аварии с участием Диброва
Необычное природное явление заметили в небе над Москвой
Американский посол приехала в МИД России
Польша захотела создать «Академию HIMARS»
Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.