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14:46, 18 апреля 2023Мир

Власти Японии поборются с бюрократией с помощью ChatGPT

Японский министр Номура поделился планами побороться с бюрократией с помощью ChatGPT

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Власти Японии поборются с бюрократией с помощью популярного чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI. Такими планами поделился министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Тэцуро Номура, передает Bloomberg.

Чиновник сообщил, что в настоящее время ведомство тестирует чат-бота, чтобы упростить официальные документы и сделать их более доступными. Это первый случай, когда представитель японского правительства публично заявил, что власти тестируют искусственный интеллект от OpenAI.

Номура подчеркнул, что ChatGPT будет обрабатывать только общедоступную информацию, поскольку «всегда существует опасность утечки секретной информации». В будущем министерство планирует использовать этот сервис для обновления инструкций по заполнению заявок на получение государственной поддержки.

Ранее Испанское агентство по защите данных (AEPD) обратилось в Европейский комитет с просьбой начать расследование в отношении разработчика ChatGPT. Как следует из сообщения регулятора, расследование связано с возможным нарушением правил.

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Семен Александров
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