Актер «Вампиров средней полосы» Чеботарев стал отцом во второй раз

Актер из сериала «Вампиры средней полосы» Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз

Российский актер театра и кино Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист опубликовал пост с фотографией руки новорожденного ребенка, в котором сообщил, как вместе со своей супругой, актрисой Елизаветой Климовой, назвал ребенка. «11 апреля. Новая чудесная дата для нашей семьи. Родился Кай Дмитриевич Чеботарев. Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая, за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас!» — поделился Чеботарев.

Известно, что артисты уже воспитывают дочь Иванну, которая появилась на свет в 2018 году.

Дмитрий Чеботарев — российский актер, наиболее известный по ролям в таких проектах, как «Вампиры средней полосы», «Фитнес», «Ева, рожай!», «Майор Гром: Чумной Доктор», «Тренер» и других.

В начале апреля стало известно, что 57-летний российский режиссер Егор Кончаловский стал отцом в третий раз.