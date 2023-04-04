Егор Кончаловский стал отцом в третий раз

У 57-летнего режиссера Егора Кончаловского родился третий ребенок

Российский режиссер Егор Кончаловский стал отцом в третий раз. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

У 57-летнего кинематографиста родился сын, которого Кончаловский и его 39-летняя супруга, адвокат Мария Леонова, назвали Маратом. Режиссер также воспитывает 21-летнюю дочь Марию, рожденную в браке с актрисой Любовью Толкалиной, и шестилетнего Тимура от Леоновой.

Летом 2022 года стало известно о тайной свадьбе Кончаловского и Леоновой.

В январе этого года Егор Кончаловский высказался о «достаточном наказании» для уехавших из России звезд.

Ранее звезда серии фильмов «Один дома» Маколей Калкин и его жена, актриса Бренда Сонг, стали родителями во второй раз.