Сырная диета помогла мужчине сбросить 28 килограммов

Daily Express: в Великобритании питающийся сыром мужчина сбросил 28 килограммов

36-летний житель английского города Хатфилд, Великобритания, Алан Пендер, похудел на 28 килограммов, питаясь сыром. О том, как сырная диета помогла мужчине сбросить вес, сообщает Daily Express.

Мужчина рассказал, что прежде питался продуктами с высоким содержанием глютена, поглощая до четырех тысяч килокалорий в сутки. Помимо этого, он регулярно употреблял алкоголь и на вечеринках с друзьями мог выпить бутылку виски и до 10 кружек пива. Во время пандемии COVID-19 Пендер стал сидеть дома и мало двигаться, в результате чего его вес увеличился до 107 килограммов.

В этот момент мужчина решил исключить из рациона глютен и перешел на кето-диету — режим питания с минимумом углеводов. На завтрак он стал есть 200 граммов твердого сыра, на работу брал с собой обед, состоящий из 250-граммового куска сыра, порезанного на кусочки, а на ужин съедал сырную тарелку вместе со своей супругой, запивая еду стаканом воды. «На тарелке около 1,2 килограмма сыра, и мы с женой легко расправляемся с таким количеством. Она ест столько же, сколько и я», — говорит он.

Сейчас Пендер весит 79 килограммов. Он продолжает придерживаться установленного режима питания и регулярно занимается в спортзале. Мужчина признался, что употребление большого количества жиров может привести к проблемам со здоровьем, однако не собирается останавливаться. «Нам это никогда не надоест, — утверждает он. — Я слышал, что при употреблении сыра выделяется наркотик, вызывающий такое же привыкание, как наркотики класса А».

Мужчина добавил, что иногда его супруга, которая работает поваром, готовит рыбу или мясо с овощами. «Но даже в этом случае к блюду можно добавить сырный соус, так что всегда есть способ пробраться к сыру», — отмечает он.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, сбросивший 63 килограмма, рассказал, что помогло ему добиться такого результата.