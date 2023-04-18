Аллигатор откусил мужчине ногу по колено

Click Orlando: аллигатор напал на мужчину и откусил ему ногу

Аллигатор в американском городе Тайтусвилл, штат Флорида, напал на мужчину и откусил ему ногу по колено. Об этом сообщает Click Orlando.

72-летний мужчина лишился ноги в результате нападения аллигатора в кемпинге для автомобильных домов на территории парка Great Outdoors RV Nature & Golf Resort. Американца доставили вертолетом в травматологический центр. О его состоянии не сообщается.

После нападения рептилия скрылась под водой. Комиссия по рыбным ресурсам и дикой природе Флориды сообщила, что на место происшествия был направлен специалист по отлову аллигаторов. Ему удалось поймать двух рептилий, но была ли среди них та, которая напала на человека, достоверно неизвестно.

Причина нападения пока не установлена, но может быть связана с брачным сезоном, который у аллигаторов стартует в начале апреля. В этот период рептилии активнее обычного, поэтому чаще попадаются людям на глаза.

Ранее сообщалось, что житель США, которому аллигатор откусил руку, три дня прятался от рептилии на болоте вблизи города Мьякка, штат Флорида, и выжил. Пострадавший попытался доплыть до того места, где он зашел в воду, но вскоре понял, что потерялся на огромном озере.