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09:21, 18 апреля 2023Силовые структуры

Обманувший 28 россиян врач-травматолог предстанет перед судом

На Дальнем Востоке врач-мошенник навязал 28 россиянам ненужные операции на суставах

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Дальневосточном федеральном округе предстанет перед судом врач-травматолог-ортопед за 34 мошенничества в отношении 28 россиян. Об этом во вторник, 18 апреля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, доктор направлял пациентов в стационар и там проводил операции на суставах без необходимого обследования и установленных показаний. Мужчина убеждал клиентов покупать дорогие услуги, такие как наращивание хрящей, сшивание связок и иные врачебные манипуляции. По договоренности часть денег потерпевшие платили в кассу больницы, остальные средства отдавали ему.

Суммы варьировались от 100 тысяч до 400 тысяч рублей и, по словам медика, шли на покупку дорогостоящих искусственных хрящей и дорогих лекарств. Вместо операции доктор проводил санацию суставов, хотя никому из его клиентов подобная процедура не требовалась. В итоге передавшие врачу деньги пациенты продолжали мучиться болями в суставах.

Общий ущерб от деятельности доктора-мошенника составил около пяти с половиной миллионов рублей. Многие потерпевшие от его деятельности лишились работы и стали инвалидами. Часть из них продолжает выплачивать взятые для оплаты операций кредиты. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 января сообщалось, что лжемедцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул клиентов на более чем 188 миллионов рублей.

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Владимир Седов
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