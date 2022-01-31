Российский лже-медцентр обманул клиентов на 188 миллионов рублей

Лже-медцентр в Комсомольске-на-Амуре обманул своих клиентов на более чем 188 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк, ее слова опубликованы в Telegram-канале «МВД Медиа».

Установлено, что работники отдела продаж организации навязывали всем клиентам бесплатное полное обследование организма, в ходе которого им сообщали об обнаружении тяжелых и хронических заболеваний. При этом сотрудники не имели медицинского образования, а диагностика проводилась на оборудовании для фитнеса. Затем мошенники убеждали клиентов в необходимости срочного лечения на базе медцентра.

Пациенты, большинство из которых были пожилыми людьми, платили за псевдолечение от 99 до 353 тысяч рублей, некоторые из них брали деньги в кредит. При этом злоумышленники намеренно вводили их в заблуждение, утверждая, что часть денег вернут в рамках специальной федеральной программы.

На данный момент расследование уголовного дела по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 159 («Мошенничество») УК РФ завершено. Обвиняемыми по нему проходят 15 бывших сотрудников центра. Потерпевшими по делу были предварительно признаны более тысячи жителей Комсомольска-на-Амуре, а также Комсомольского и Амурского районов Хабаровского края. Общая сумма ущерба оценивается в 188,8 миллионов рублей.

В 2019 году на Кубани были задержаны трое россиян, которые представлялись врачами и убеждали людей с варикозом лечиться подушками и матрацами. Мошенники приглашали горожан на бесплатную диагностику сосудов и консультацию флеболога в медицинском центре. Во время приема пациентов убеждали срочно пройти специальное лечение и купить матрацы, повязки и подушки с наполнителем из микросфер, в том числе в кредит.