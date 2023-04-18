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08:45, 18 апреля 2023Россия

Пьяный россиянин решил выкопать траншею и погиб

Пьяный житель Саратова решил выкопать с друзьями траншею и случайно погиб

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пьяный житель Саратова решил выкопать с друзьями траншею и случайно погиб. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Следственного управления Следственного комитета.

По данным следователей, компания нетрезвых россиян решила заняться хозяйством и приступила к земляным работам, но не учла, что возле котлована стоит металлическая цистерна с водой. При копке ямы цистерна упала и придавила одного из мужчин.

Пострадавший скончался на месте.

По факту случившегося следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что россиянин случайно выбросил в окно ключи от дома и погиб при спуске с 6-го этажа

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Марк Леонов
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