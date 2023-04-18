Украина впервые ударила по России американским дроном-камикадзе Switchblade

Mash: ВСУ впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе Switchblade

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые ударили по территории России американским дроном-камикадзе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По его информации, беспилотник модели Switchblade пересек российскую границу в Белгородской области, но через 500 метров упал и взорвался. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Как пишут авторы поста, дрон сразу идентифицировали. По их данным, ориентировочная стоимость модели составляет 6000 долларов. До этого американские беспилотники не проникали на территорию России.

По информации из открытых источников, дрон-камикадзе Switchblade изначально был разработан армией США для борьбы с вражескими засадами в Афганистане. Беспилотник оборудован боеголовкой и предназначен для атаки живой силы, незащищенной техники и бронированных целей.

Беспилотники Switchblade были переданы Украине США в рамках военной помощи. В последний пакет суммой 400 миллионов долларов, выделенный в марте, вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и гаубиц, бронекомплекты для БМП Bradley и понтонные переправы.